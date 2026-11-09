SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Nachmittag südwärts

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 20,75 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,05 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 161'375 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 26,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 20,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,18 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,178 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,983 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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