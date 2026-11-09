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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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09.11.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Abschlägen

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 20,70 EUR.

SCHOTT Pharma
18.41 CHF -7.40%
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Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 4,8 Prozent auf 20,70 EUR abwärts. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 20,70 EUR. Bei 21,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70'852 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 26,20 EUR erreichte der Titel am 21.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 26,57 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 39,03 Prozent wieder erreichen.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,178 EUR ausgeschüttet werden. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,983 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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