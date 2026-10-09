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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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09.10.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 23,60 EUR.

SCHOTT Pharma
21.91 CHF -4.38%
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Um 09:28 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 23,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,50 EUR. Zuletzt wechselten 22'234 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2026 auf bis zu 26,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,62 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 87,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,175 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,981 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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