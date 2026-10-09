SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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09.10.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 23,75 EUR nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 23,75 EUR. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,10 EUR. Bei 23,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58'170 SCHOTT Pharma-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,68 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,981 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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