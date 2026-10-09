SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag mit Abschlägen

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,7 Prozent bei 23,50 EUR. In der Spitze büsste die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,10 EUR ein. Mit einem Wert von 23,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 41'991 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 9,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Abschläge von 46,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,175 EUR belaufen. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281.76 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,981 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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