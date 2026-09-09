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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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09.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit Einbussen

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit Einbussen

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 23,35 EUR.

SCHOTT Pharma
21.89 CHF -0.99%
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Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,35 EUR abwärts. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,30 EUR nach. Bei 23,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 908 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 1,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 45,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,172 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281.76 Mio. EUR im Vergleich zu 256.46 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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