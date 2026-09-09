SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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09.09.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 23,55 EUR.
Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 23,55 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,60 EUR an. Bei 23,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 16'057 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 23,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 0,85 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,172 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 281.76 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,983 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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