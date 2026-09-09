SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag stabil

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 23,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,60 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 5'217 Stück.

Bei einem Wert von 23,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR aus. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umsetzen können.

Am 10.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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