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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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08.10.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verliert am Vormittag

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 24,75 EUR abwärts.

SCHOTT Pharma
22.92 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 24,75 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'684 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 markierte das Papier bei 26,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 49,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,982 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
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