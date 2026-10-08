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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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08.10.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag Verlust reich

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 24,85 EUR.

SCHOTT Pharma
21.83 CHF -4.73%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 24,85 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,70 EUR aus. Bei 24,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 21'363 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 26,05 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 4,61 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 49,22 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 16.12.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,982 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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15.09.26 SCHOTT Pharma Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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