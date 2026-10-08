SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag Verlust reich

Um 12:28 Uhr fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 24,95 EUR ab. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,95 EUR. Zuletzt wechselten 10'044 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 26,05 EUR markierte der Titel am 06.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 4,41 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 49,42 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,175 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 281.76 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.12.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,982 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel