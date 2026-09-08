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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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08.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Dienstagvormittag an

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Dienstagvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 23,10 EUR.

SCHOTT Pharma
21.67 CHF 1.47%
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Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,10 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 625 Stück gehandelt.

Bei 23,75 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 2,81 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 83,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,172 EUR belaufen. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,983 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
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