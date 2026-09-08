SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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08.09.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 23,60 EUR zu.
Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 23,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 23,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9'852 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 23,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 87,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,172 EUR belaufen. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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