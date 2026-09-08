SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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08.09.2026 12:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 23,25 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 23,25 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1'509 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 23,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 2,15 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 84,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,172 EUR belaufen. SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 281.76 Mio. EUR gegenüber 256.46 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.
In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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