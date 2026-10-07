SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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07.10.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag nahezu unverändert
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,05 EUR.
Bei der SCHOTT Pharma-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,05 EUR. In der Spitze legte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 25,05 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,05 EUR aus. Bei 25,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 264 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2026 erreicht. 3,99 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 98,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Am 12.08.2026 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,982 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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