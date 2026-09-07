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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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07.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Montagvormittag Verluste

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 22,75 EUR.

SCHOTT Pharma
21.41 CHF -1.09%
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Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 22,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 22,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,95 EUR. Bisher wurden heute 665 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 23,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,40 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 44,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,172 EUR. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 281.76 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 256.46 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2027 erwartet.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,983 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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