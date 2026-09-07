SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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07.09.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagnachmittag behauptet
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,05 EUR an der Tafel.
Kaum Ausschläge verzeichnete die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 23,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20'814 SCHOTT Pharma-Aktien.
Bei 23,75 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 2,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.
SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,172 EUR belaufen. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281.76 Mio. EUR im Vergleich zu 256.46 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,983 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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