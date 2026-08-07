SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 22,30 EUR nach oben. In der Spitze legte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,30 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 497 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 25,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 12,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 43,41 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. SCHOTT Pharma gewährte am 13.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 247.88 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 252.33 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.08.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 18.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,961 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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