SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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07.08.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 22,50 EUR zu.
Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 22,50 EUR. Bei 22,70 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 22,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22'938 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 25,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,91 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,174 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 13.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,76 Prozent auf 247.88 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 252.33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 18.08.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,961 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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