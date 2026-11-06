SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagnachmittag tiefer

Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 21,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 21,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,95 EUR. Zuletzt wechselten 23'638 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 EUR erreichte der Titel am 21.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 16,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 42,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 16.12.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,983 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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