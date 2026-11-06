SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Mittag ausgebremst

Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 21,55 EUR ab. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 21,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'543 SCHOTT Pharma-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 26,20 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 17,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,44 Prozent.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,983 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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