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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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06.10.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag stärker

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 25,20 EUR.

SCHOTT Pharma
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Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 25,20 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,30 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'131 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2026 markierte das Papier bei 25,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 1,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,175 EUR belaufen. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 256.46 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,982 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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