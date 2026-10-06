SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 25,40 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 26,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45'006 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (12,62 EUR). Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 50,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,982 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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