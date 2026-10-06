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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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06.10.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger greifen bei SCHOTT Pharma am Mittag zu

SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger greifen bei SCHOTT Pharma am Mittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

SCHOTT Pharma
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Um 12:28 Uhr stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 25,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 25,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 23'952 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,95 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 0,19 Prozent zulegen. Bei 12,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 51,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,175 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 281.76 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.46 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,982 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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