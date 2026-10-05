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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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05.10.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Montagnachmittag

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 24,70 EUR zu.

SCHOTT Pharma
22.94 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 24,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 24,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,90 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 27'194 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,60 EUR erreichte der Titel am 30.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 48,91 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,180 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 16.12.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,982 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
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