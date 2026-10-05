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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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05.10.2026 12:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagmittag behauptet

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagmittag behauptet

Die Aktie von SCHOTT Pharma zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die SCHOTT Pharma-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,55 EUR an der Tafel.

SCHOTT Pharma
23.00 CHF 0.56%
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Bei der SCHOTT Pharma-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 24,90 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,55 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9'073 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 25,60 EUR. Gewinne von 4,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Mit Abgaben von 48,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR aus. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,982 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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