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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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04.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag mit Aufschlag

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Zuletzt wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,40 EUR nach oben.

SCHOTT Pharma
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Um 09:28 Uhr ging es für das SCHOTT Pharma-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 23,40 EUR. Bei 23,40 EUR erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 253 SCHOTT Pharma-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 23,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,172 EUR belaufen. SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 281.76 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SCHOTT Pharma möglicherweise am 16.12.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,983 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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