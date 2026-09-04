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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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04.09.2026 16:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit roter Tendenz

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 23,10 EUR.

SCHOTT Pharma
21.64 CHF -1.09%
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Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 23,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,35 EUR. Zuletzt wechselten 17'861 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,75 EUR an. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 2,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,37 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,172 EUR je Aktie ausschütten. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281.76 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,983 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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