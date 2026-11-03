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03.11.2026 09:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Vormittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 24,65 EUR nach.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 24,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 24,65 EUR. Bei 24,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'917 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 26,20 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 5,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,80 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,178 EUR. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.
Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,984 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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