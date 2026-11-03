SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 24,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 24,65 EUR. Bei 24,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'917 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 26,20 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 5,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,80 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,178 EUR. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,984 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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