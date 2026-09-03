SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 23,45 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,65 EUR an. Bei 23,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'264 Stück gehandelt.

Bei 23,75 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 46,18 Prozent Luft nach unten.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,172 EUR aus. Am 12.08.2026 lud SCHOTT Pharma zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281.76 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,983 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel

SDAX-Titel SCHOTT Pharma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SCHOTT Pharma Aktionären eine Freude