SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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03.09.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 23,45 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 23,45 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 23,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22'072 SCHOTT Pharma-Aktien.
Bei 23,75 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 85,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,180 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,983 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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