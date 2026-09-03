SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Mittag stärker

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 23,45 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,65 EUR zu. Bei 23,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8'410 SCHOTT Pharma-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2026 auf bis zu 23,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 46,18 Prozent Luft nach unten.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,172 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.12.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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