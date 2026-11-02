SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 25,05 EUR zu. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,20 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,90 EUR. Zuletzt wechselten 33'434 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,59 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,984 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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