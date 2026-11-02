SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Mittag stärker

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 25,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 25,15 EUR. Bei 24,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'821 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,20 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2026. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 4,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 98,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR aus. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 281.76 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR umgesetzt.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 0,984 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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