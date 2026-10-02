SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma fällt am Vormittag

Um 09:28 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 24,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 24,20 EUR. Bei 24,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 977 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 25,60 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 5,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 91,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,175 EUR belaufen. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 281.76 Mio. EUR – ein Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,982 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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