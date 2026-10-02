SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Mittag ab

Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 24,25 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,35 EUR. Zuletzt wechselten 8'005 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 25,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 5,57 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Abschläge von 47,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 281.76 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR in den Büchern standen.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 0,982 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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