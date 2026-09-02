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SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51

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02.09.2026 09:29:00

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 23,05 EUR.

SCHOTT Pharma
22.06 CHF 1.49%
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Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 23,05 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,00 EUR. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'152 Stück gehandelt.

Bei 23,75 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,04 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Mit Abgaben von 45,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,172 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Am 12.08.2026 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,983 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SCHOTT Pharma
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