SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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02.09.2026 16:29:00
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 23,50 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 23,50 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 23,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 25'143 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 23,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,06 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 12,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,172 EUR belaufen. SCHOTT Pharma liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 281.76 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 256.46 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 16.12.2027.
In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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