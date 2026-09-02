SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Mittwochmittag südwärts

Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,05 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,95 EUR. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6'671 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 3,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,62 EUR ab. Mit Abgaben von 45,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,172 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 äusserte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SCHOTT Pharma am 10.12.2026 vorlegen. Am 16.12.2027 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,983 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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