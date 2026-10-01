SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma büsst am Nachmittag ein

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 24,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 24,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23'940 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,60 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,70 Prozent. Bei 12,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 16.12.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,982 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten

SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht

SCHOTT Pharma-Aktie legt kräftig zu: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel