SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Mittag ausgebremst

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 24,60 EUR abwärts. In der Spitze büsste die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 24,55 EUR ein. Mit einem Wert von 24,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8'960 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 25,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 94,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 281.76 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256.46 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,87 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 10.12.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 16.12.2027 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,982 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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