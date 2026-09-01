SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,20 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'517 Stück gehandelt.

Bei 23,75 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 12,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,172 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 281.76 Mio. EUR im Vergleich zu 256.46 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.12.2026 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 16.12.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,983 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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