SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 23,35 EUR zu. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,55 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36'924 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 1,71 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,62 EUR am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 45,95 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,172 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281.76 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 256.46 Mio. EUR eingefahren.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.12.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 16.12.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,983 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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