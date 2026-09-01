SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Mittag

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 23,40 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 23,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,20 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'663 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 12,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 46,07 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,172 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,180 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,87 Prozent auf 281.76 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256.46 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.12.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 16.12.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 0,983 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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