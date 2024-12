SCHOTT Pharma will bei ähnlicher Marge mehr erlösen - Dividende angehoben: SCHOTT Pharma-Aktie dennoch mit Verlusten

In den zwölf Monaten bis Ende September 2025 will der Vorstand den Erlös währungsbereinigt im hohen einstelligen Bereich steigern, wie der Pharmazulieferer am Donnerstag in Mainz mitteilte. Davon soll dann prozentual in etwa so viel bei SCHOTT Pharma als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) hängen bleiben wie im vergangenen Geschäftsjahr. Die Marge lag bei 26,9 Prozent, währungsbereinigt bei 27,8 Prozent.

Im Geschäftsjahr 2023/24 kletterte der Erlös um sieben Prozent auf 957 Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg um acht Prozent auf 258 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Schott Pharma mit 150 Millionen Euro zwei Millionen weniger als noch im Vorjahr.

Dividende angehoben

Schott Pharma will die Dividende leicht erhöhen. Der Hauptversammlung solle für das Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) eine Ausschüttung von 16 Cent je Aktie vorgeschlagen werden, teilte der Pharmazulieferer am Donnerstag mit. Das entspreche einer Gesamtsumme von 24,1 Millionen Euro. Im Vorjahr gab es pro Aktie 15 Cent - damit hatten Analysten im Schnitt auf für das nun beendete Jahr gerechnet. Die Hauptversammlung soll am 4. Februar 2025 stattfinden.

Für SCHOTT Pharma-Aktien geht es im XETRA-Handel um 1,38 Prozent auf 25,64 Euro abwärts.

