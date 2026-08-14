SCHOTT Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SCHOTT Pharma hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0.090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 327.6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 290.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch