SCHOTT Pharma stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SCHOTT Pharma lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.26 EUR, nach 0.300 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 281.8 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256.5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch