SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
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09.07.2026 09:21:00
SCHOTT Pharma-Aktie hebt deutlich ab: Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026 erhöht
SCHOTT Pharma hat im dritten Geschäftsquartal beim Umsatz die Markterwartungen deutlich übertroffen und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an.
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet SCHOTT Pharma nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten 2 bis 5 Prozent, sowie eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 Prozent (bisher: rund 27 Prozent).
Das Unternehmen begründete die Prognoseanhebung neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das Schlussquartal mit der Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, die sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten beinhaltet, die sich in zukünftigen Perioden auswirken werden.
Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 12. August veröffentlicht.
Für die Aktie von SCHOTT PHarma geht es auf XETRA zeitweise satte 18,62 Prozent auf 20,90 Euro nach oben.
DOW JONES
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