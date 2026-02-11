SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
11.02.2026 07:35:00
SCHOTT Pharma-Aktie: EBITDA deutlich gestiegen - Marge erreicht Jahresziel
SCHOTT Pharma ist mit deutlichem Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet.
Nominell stiegen die Einnahmen im Auftaktquartal um 3,8 Prozent auf 240,2 Millionen Euro. Im Gesamtjahr wird währungsbereinigt mit einem Umsatzwachstum zwischen 2 und 5 Prozent gerechnet.
"Das erste Quartal verlief sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag besser als ursprünglich erwartet", sagte CEO Andreas Reisse. Die stärkere Nachfrage sei breitflächig über das gesamte Portfolio hinweg zu erkennen. Die margenstarken High Value Solutions hatten einen Anteil von 57 Prozent am Gesamtumsatz.
Treiber des Wachstums war das Segment Drug Containment Solutions, das Fläschchen, Ampullen und Karpulen aus Glas für die Aufbewahrung injizierbarer Medikamente liefert. Hier verzeichnete SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Plus von 9,4 Prozent. Im Segment Drug Delivery Systems (DDS) mit Glas- und Polymerspritzen war die währungsbereinigte Entwicklung mit minus 0,8 Prozent rückläufig.
DOW JONES
