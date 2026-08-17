Schoo,inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Schoo,inc Registered präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schoo,inc Registered ein EPS von 6.10 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 834.4 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 825.7 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch